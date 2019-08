Politiet genåbner sag om forurening af Nordsøen

Olieselskabet Total er i søgelyset igen, fordi politiet har fået nye oplysninger.

Politiet har besluttet at genoptage en efterforskning af forurening af Nordsøen med kemikalier. Sagen drejer sig om olieselskabet Total og om udledning af kemikaliet Scavreat.

Årsagen er, at Syd- og Sønderjyllands Politi har fået nye oplysninger i juli, oplyser politiet i en pressemeddelelse onsdag.

Desuden har politiet besluttet at undersøge, om der er grundlag for at rejse en sag mod leverandøren og producenten af Scavreat. Dette sker i samarbejde med Miljøstyrelsen, hedder det.

/ritzau/