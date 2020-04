Politiet har anholdt 24-årig for hjemmerøveri i Roslev

Retten i Holstebro har grundlovsforhør i sagskompleks om flere hjemmerøverier.

Politiet har foretaget den fjerde anholdelse i en sag om flere hjemmerøverier i Vestjylland.

I et retsmøde torsdag skal Retten i Holstebro afgøre, om der er grund til at varetægtsfængsle den anholdte, der er 24 år.

Manden sigtes for at have deltaget i et hjemmerøveri, som skete 20. december i Roslev nord for Skive, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Torsdag morgen ønsker politiet ikke at frigive detaljer om sagen. Det sker med henvisning til, at retsmødet formentlig bliver afviklet bag lukkede døre af hensyn til politiets fortsatte efterforskning.

Tre andre i sagskomplekset er i forvejen blevet varetægtsfængslet. De har været frihedsberøvet siden slutningen af februar. I alt tre hjemmerøverier indgår i de sigtelser, der er blevet rejst.

Ifølge politiet er der tale om den type hjemmerøveri, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden i forvejen.

Disse røverier straffes hårdere end for eksempel et røveri, der finder sted på gaden. Udgangspunktet for et såkaldt egentligt hjemmerøveri er en straf på fængsel i fem år.

/ritzau/