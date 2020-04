25-årig mand er igen fængslet for drab på 18-årig i Holbæk

For anden gang er en mand blevet fængslet for at have skudt og dræbt en 18-årig. To andre er fængslet.

En 25-årig mand er onsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk blevet varetægtsfængslet for at have skudt og dræbt en 18-årig mand for et år siden.

Manden har tidligere siddet varetægtsfængslet i godt tre måneder for drabet, men han blev løsladt i august, da politiets materiale mod ham på det tidspunkt ikke var nok til at forlænge fængslingen.

Det bekræfter specialanklager Anja Lund Liin fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Zobair Saidi blev om aftenen den 28. april sidste år ramt af fem skud i hovedet og på kroppen i bebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk.

I forrige weekend offentliggjorde politiet nye oplysninger i sagen, og det har tilsyneladende givet et gennembrud i efterforskningen.

Fredag blev en 27-årig mand anholdt og varetægtsfængslet, og tirsdag blev en 20-årig kvinde fængslet.

De to er ifølge det regionale medie nordvestnyt.dk mistænkt for at have lokket Zobair Saidi i en fælde.

To dage før drabet aftalte de at mødes med ham i Ladegårdsparken, men da han ikke dukkede op, aftalte de et nyt møde, der altså endte fatalt for den 18-årige.

Den 25-årige, som er blevet varetægtsfængslet onsdag, er sigtet for at have affyret de dræbende skud.

- Han nægter sig skyldig, men ville ellers ikke udtale sig i grundlovsforhøret, fortæller Anja Lund Liin.

En fjerde person er sigtet i sagen, men ikke varetægtsfængslet.

Anja Lund Liin vil ikke sige om man venter flere anholdelser.

- Sagen bliver stadig efterforsket, blandt andet for at finde frem til et motiv, så det vil jeg ikke udtale mig om, siger hun.

Dommeren besluttede, at den 25-årige skal sidde varetægtsfængslet foreløbig til den 19. maj - det er samme dag som fængslingen af de to andre sigtede udløber. Frem til den 12. maj skal han sidde i isolation.

Han overvejer nu, om han vil kære afgørelsen til Østre Landsret.

/ritzau/