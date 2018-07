Politiet har anholdt formodet flugtbilist efter dødsulykke

24-årig mand mistænkes for at være kørt væk efter påkørsel af 87-årig mand ved Aabybro.

En mand, der mistænkes for at have påkørt en 87-årig cyklist torsdag ved Aabybro, er fredag blevet anholdt, oplyser Nordjyllands Politi.

Cyklisten døde af sine kvæstelser efter ulykken, som skete ved 18-tiden på Aalborgvej ved Fristrupvej.

Bilisten, der kørte i en ældre Citroën, forsvandt efter ulykken, og politiet har i flere omgange offentligt efterlyst både ham og vidner i sagen.

Sagen har været efterforsket intensivt, lyder det fra politiet, som sidst på formiddagen fredag anholdt en 24-årig mand.

- Bilen fik forskellige skader efter ulykken, hvilket gav os nogle ret konkrete ting at gå efter, siger politikommissær Lars Jensen fra Nordjyllands Politi.

/ritzau/