Politiet sigter person for drab på forsvundet kvinde

Retten i Hillerød afholder mandag eftermiddag grundlovsforhør i en sag om manddrab i Frederikssund.

I tre uger har 43-årige Maria From Jacobsen fra Frederikssund været savnet. Nordsjællands Politi mener nu, at hun er blevet dræbt, og en person er blevet sigtet for drabet.

Hos politiet lyder meldingen ved middagstid mandag, at man ikke på nuværende tidspunkt vil give flere oplysninger om sagen. Politiet vil heller ikke oplyse, om kvinden er fundet død.

Den anholdte vil mandag eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød. Her skal en dommer tage stilling til, om der skal ske varetægtsfængsling.

Et hus i Frederikssund har siden søndag aften været afspærret, og mandag har politiet arbejdet på stedet.

Lokalavisen Frederikssund skriver, at huset er ejet af Maria From Jacobsen. Det fremgår af tingbogens oplysninger.

B.T. skriver, at kvindens mand og deres fire børn også bor i huset.

Maria From Jacobsen forlod sit hjem den 26. oktober, og ifølge en tidligere udsendt efterlysning fra Nordsjællands Politi var hun i "nedtrykt tilstand".

Hun havde taget en mindre taske med lidt tøj samt nogle kontanter med sig, men havde efterladt sin telefon, computer og betalingskort i hjemmet, lød det.

Ifølge efterlysningen skulle Maria From Jacobsen have forladt hjemmet i en hvid Chevrolet Spark. Bilen blev sidst set på Frederikssundsvej i Brønshøj.

Den bil blev ifølge B.T. senere fundet på Rødkildevej ved Bellahøj i Københavns Nordvestkvarter af en beboer i området.

/ritzau/