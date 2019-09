Politiet har efter et halvt år ikke afhørt mistænkt seriemorder

En dommer vurderer fredag, om 27-årig mand fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Han er sigtet for tre drab.

Politiet har endnu ikke afhørt den 27-årige mand, der er mistænkt for at have dræbt tre ældre mennesker på Østerbro i København.

Det er fredag formiddag kommet frem i et retsmøde i Københavns Byret, hvor en dommer har valgt at holde dørene lukkede efter ønske fra anklagemyndigheden.

- Vi mangler en afhøring fra den sigtede, der endnu ikke har villet lade sig afhøre. Det kan være, det snart kommer. Der er dialog omkring det. Men vi mangler den, siger senioranklager Søren Harbo.

Netop derfor ønsker anklagemyndigheden, at dørene lukkes.

Manden blev anholdt for cirka et halvt år siden. Det er uvist, om den sigtede overhovedet vil lade sig afhøre.

Fredag udløber varetægtsfængslingen af manden, og i den forbindelse skal en dommer tage stilling til, om der fortsat er grundlag for en varetægtsfængsling, hvis man piller teledata ud af vurderingen.

Søren Harbo fortæller, at ud over at flere personer i den mistænkte seriemorders omgangskreds ikke er blevet afhørt, så er tidligere forklaringer blevet justeret.

- Derudover er det sådan, at der desværre er vidner, der efter omtale af sagen i pressen har rettet henvendelse til politiet og ændret forklaring. Det handler om datoer, og hvad de har set hvornår.

- Det er både noget, der kan være til skade for anklagemyndigheds tese, men også noget, der kan være til skade for sigtedes eget forsvar, såfremt der er nogen, der har interesse i at ændre forklaring, så de i højere grad belaster den sigtede.

På trods af protester fra mandens forsvarer, advokat Mie Sønder Koch, og pressen har dommeren valgt at lukke dørene.

- Jeg forstå, at sigtede ikke har været afhørt. Det kan også være, at sigtede slet ikke har ønske om at afgive forklaring, men det giver trods alt mulighed for, at flere skal genhøres, lyder det i begrundelsen fra dommeren.

Manden nægter sig skyldig.

Rigsadvokaten suspenderede 18. august midlertidigt brugen af teledata som bevis i sager, fordi fejl rejste tvivl om, hvorvidt politiets data var korrekte.

Instruksen betyder, at i sager, hvor sigtede eller tiltalte sidder varetægtsfængslet på baggrund af blandt andet teledata, skal der afholdes særlige retsmøder for at vurdere grundlaget for fængslingerne på ny.

