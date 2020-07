Politiet har løsladt to mænd i sag om skuddrab på åben gade

To mænd med forbindelse til Loyal To Familia er blevet sat på fri fod af Københavns Politi.

I en sag om et nøje planlagt drab på åben gade i København i maj sidste år har politiet valgt at løslade to sigtede, der ellers har siddet varetægtsfængslet i flere måneder.

Det skriver Ekstra Bladet torsdag.

Ved forbrydelsen 7. maj 2019 blev en 39-årig mand ramt af flere skud i hovedet, da han kom gående på Helgolandsgade på Vesterbro i selskab med sin gravide kæreste.

Han var chef i et firma, som af Bagmandspolitiet blev undersøgt for økonomisk kriminalitet for flere millioner kroner.

Skuddene blev affyret på ganske kort afstand, og en maskeret gerningsmand flygtede i en sort Audi A4 Avant, som i fuld fart kørte væk fra stedet. Bilen blev senere brændt af i Sengeløse ved Taastrup.

Efterforskningen førte efter flere måneder til, at en mand fra den senere forbudte bande Loyal To Familia blev anholdt og varetægtsfængslet. Det skete i november sidste år.

I december rykkede politiet ud med en offentlig efterlysning af endnu en mand fra Loyal To Familia, og efter anholdelsen i februar i år besluttede en dommer at varetægtsfængsle ham.

Men grundlaget for mistanken vakler åbenbart. Ifølge Ekstra Bladet har Københavns Politi torsdag løsladt begge mænd. Politiet ønsker ikke at give en forklaring på udviklingen i sagen.

Gerningsmændene holdt nøje øje med den 39-årige mands færden. De havde installeret en gps-enhed i hans Range Rover, skriver Ekstra Bladet.

/ritzau/