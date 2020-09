Politiet i Aarhus: Opgør ved tankstation antændte konflikt

Det var tilsyneladende en voldsepisode i Viby, der fik konflikt i Aarhus' bandemiljø til at blusse op.

Der er for tiden store spændinger i det kriminelle miljø i Aarhus, hvor flere volds- og skudepisoder skaber travlhed hos politiets efterforskere.

Aktuelt har Østjyllands Politi særligt fokus på en konflikt mellem to grupperinger, som tilsyneladende blev antændt af et voldeligt opgør ved en tankstation i Viby den 7. september.

Det fortæller vicepolitiinspektør Lennart Glerup i en pressemeddelelse.

Sagen har netop ført til anholdelse af en 24-årig mand. Han fremstilles lørdag i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Manden er sigtet for at have brugt peberspray mod to personer samt for at have banket en 28-årig mands hoved ind i en mur.

Efterfølgende blev en bil bevidst påkørt på Viby Ringvej. Umiddelbart er den 24-årige mand dog ikke sigtet for selve påkørslen.

- Vores vurdering er, at episoden i Viby var med til at starte den bandekonflikt som aktuelt verserer mellem to grupperinger i Aarhus, siger Lennart Glerup.

- Vi fortsætter vores målrettede indsats mod de bandekriminelle og forventer flere anholdelser, i takt med at efterforskningerne skrider frem.

Han uddyber ikke, hvilke grupperinger der er tale om.

Men i forbindelse med et skyderi sidste weekend i Åbyhøj oplyste politiet, at der verserer en konflikt mellem bander fra Brabrand og Trillegården i Hasle.

Den 24-årige mand er den første, der er anholdt i sagen fra Viby.

/ritzau/