Politiet indfører skærpet strafzone i Gellerup efter uro

I Gellerupparken i det vestlige Aarhus vil straffen for visse forbrydelser føre til dobbelt straf i en uge.

Efter flere dage med uro indfører Østjyllands Politi skærpet strafzone i Gellerupparken i det vestlige Aarhus.

Det betyder, at straffen for visse forbrydelser som udgangspunkt bliver fordoblet, skriver politiet i en pressemeddelelse.

De sidste tre nætter har bydelen været plaget af ildspåsættelser, afskydning af fyrværkeri og stenkast mod politiet, efter at politiet fredag eftermiddag skød og sårede en 52-årig mand.

Manden var trængt ind bag politiets afspærringer i forbindelse med en Stram Kurs-demonstration, hvor Rasmus Paludan deltog.

I hånden havde han en kniv. Han reagerede ikke på politiets besked om at smide den fra sig. Heller ikke et varselsskud fik ham til at smide kniven, og han blev derefter skudt i benet.

Siden er der hver aften udbrudt uroligheder i området, hvor der også er kastet malingbomber mod politibiler, og busser er blevet angrebet med stenkast.

Urolighederne fik tidligere mandag Brabrand Boligforening til at komme med en advarsel til uromagerne. Hvis det kan dokumenteres, at lejere står bag stenkast mod politiet, vil boligforeningen søge at ophæve lejemålet.

- Stenkast er efter min opfattelse meget alvorlig kriminalitet, og vi vil som boligforening sende et signal om, at det her vil vi ikke acceptere, siger Keld Laursen, direktør i Brabrand Boligforening.

Og mandag aften indfører politiet altså en skærpet strafzone i Gellerupparken.

Det betyder, at straffen for bestemte former for utryghedsskabende kriminalitet som for eksempel hærværk, vold mod politiet, brandstiftelse og overtrædelse af våbenloven som udgangspunkt bliver fordoblet, hvis den bliver begået inden for zonen.

- Vi vurderer, at strafzonen kan være et værktøj til at slå ned på de personer, der laver ballade og på den måde skabe ro for alle andre derude, siger politiinspektør Martin Løye i pressemeddelelsen.

- Det er første gang, at Østjyllands Politi benytter sig af en skærpet strafzone, og det er et skridt, vi har taget efter nøje overvejelser. Vi har brug for at få roen tilbage i Gellerup, og vi håber, at udsigten til en markant øget straf, kan få de kriminelle til at tænke sig om en ekstra gang, tilføjer han.

Zonen går i det område, der er rammet ind af Åby Ringvej, Silkeborgvej, Edwin Rahrsvej, Hejredalsvej og Røgelvej.

Strafskærpelseszonen er foreløbigt sat til at vare frem til tirsdag den 16. juni klokken 16.00.

