Politiet jager fortsat dreng efter knivstik på Bakken

To måneder efter voldsomt sammenstød på Dyrehavsbakken arbejder politiet forsat på at opklare sagen.

Med hjælp fra offentligheden har Nordsjællands Politi identificeret og afhørt ni drenge eller unge mænd i forbindelse med et farligt knivangreb på en 14-årig dreng på Dyrehavsbakken i Klampenborg.

To måneder efter overfaldet er en enkelt efterlyst dog endnu ikke identificeret, og derfor gentager politiet mandag sin appel om hjælp.

Opfordringen til offentligheden er ledsaget af et utydeligt foto af drengen samt en beskrivelse af hans udseende.

- Jeg kan ikke gå i detaljer om, hvorfor han er interessant for sagen, men han er en, vi meget gerne vil tale med, siger politikommissær Klaus Madsen fra Nordsjællands Politi.

- Derfor opfordrer jeg alle med viden om hans identitet til at kontakte politiet, og skulle han selv se denne efterlysning, kan jeg kun tilskynde ham til at henvende sig til os hurtigst muligt, lyder det videre.

Den eftersøgte beskrives som mellemøstlig af udseende, 15-17 år gammel og almindelig af bygning.

Han har sort hår, og på dagen for overfaldet var han iført hvid T-shirt, sort jakke/windbreaker med noget hvidt ved håndleddet, sorte shorts med hvide snører samt hvide sko.

Selv om der allerede er indløbet mange tip til politiet, tror Klaus Madsen, at nogen må kunne identificere den tiende unge fra gruppen.

- Måske der sidder en eller flere personer derude, som ikke har kontaktet os, fordi de forventede, at nogle andre nok havde ringet ind og fortalt os om netop hans identitet. Jeg tror derfor på, at der er nogen, som ved, hvem han er, og dem vil vi naturligvis meget gerne høre fra, siger politikommissæren.

Overfaldet skete 14. maj kort før klokken 22, da uoverensstemmelser mellem to grupper udviklede sig i området nær radiobilerne.

Senere stødte grupperne sammen på et stiområde uden for Bakken. Her blev den 14-årige dreng stukket i brystregionen og i den ene balle, har Nordsjællands Politi tidligere oplyst.

I sidste måned blev en dreng på 16 år fra København fængslet i sagen.

