Kvinde sigtes for usømmelig omgang med lig

Politiet efterforsker mistænkeligt dødsfald i Herlev. Kvinde skal i grundlovsforhør. Kolonihave undersøges.

I en sag om et mistænkeligt dødsfald i Herlev får politiet tilsyneladende assistance af blandt andre arkæologer og andre specialister.

Ved en kolonihave i området ses tirsdag en bil fra Moesgaard Museum, som blandt andet udfører retsarkæologiske opgaver.

Umiddelbart har Københavns Vestegns Politi ikke kommentarer til, om indsatsen har forbindelse til en sag om et mistænkeligt dødsfald i Herlev.

Mandag formiddag fik politiet en anmeldelse i sagen og besluttede derefter at afspærre et hus på Tofteledet.

En person er blevet anholdt og sigtet for usømmelig omgang med lig, oplyser politiet på Twitter tirsdag. Vedkommende er også sigtet for at krænke gravfreden. Angiveligt er der tale om en kvinde.

Tirsdag formiddag er der grundlovsforhør i Retten i Glostrup med en kvinde, der formodentlig har relation til sagen.

/ritzau/