Politiet kan ikke finde tiltalt for dødskørsel på Langebro

Mandag skulle byretten havde indledt sagen mod tiltalt for dødsulykken på Langebro. Men han er forsvundet.

Endnu en gang må Københavns Byret udskyde retssagen mod en mand, der er tiltalt for en ulykke på Langebro, der sidste år kostede en politibetjent livet.

Mandag skulle retten for anden gang forsøge at tage hul på sagen, men retsmødet er aflyst.

For det er endnu ikke lykkedes politiet at anholde den 27-årige tiltalte, som for to uger siden ikke dukkede op ved sagens første retsmøde.

Det oplyser sagens anklager, Jelena Vestergaard Hansen, og Københavns Byret.

Da sagen oprindeligt skulle være begyndt 1. december, mødte den tiltalte ikke op. Han meddelte, at han havde symptomer på corona og var i udlandet.

Den 27-årige fremsendte noget dokumentation, men retten mente ikke, at det var nok til at bevise, at han havde lovligt forfald.

Derfor begærede anklageren ham varetægtsfængslet in absentia - altså uden at han selv var til stede. Den anmodning valgte retten at følge, og dermed kunne manden blive internationalt efterlyst.

- Politiet vil nu gøre alt, hvad de kan, for at finde ham nationalt eller internationalt, således at han kan blive fremstillet for retten, og sagen kan komme i gang, sagde Jelena Hansen efter kendelsen 7. december.

Men her en uge senere, er det altså fortsat ikke lykkedes at finde den tiltalte.

Det var om natten den 23. juli sidste år, at den 27-årige mand ifølge anklageren kørte med mindst 108 kilometer i timen over Langebro mod Amager. Her er det ellers kun tilladt at køre 50 kilometer i timen.

Vejen var våd og mørk, og på broen påkørte han flere biler. I en af bilerne sad betjenten Magnus Buhl Hansen, som blev så alvorligt kvæstet, at han døde. Efter ulykken flygtede den tiltalte fra stedet.

Det var dog ifølge anklageskriftet mod den 27-årige hverken første eller sidste gang, at han overtrådte færdselsloven. Derfor er han tiltalt for en stribe forhold foruden uagtsomt manddrab.

Den 27-åriges forsvarer, Anders Schønnemann, har ingen kommentarer til udskydelsen.

/ritzau/