Politiet kender ikke til tusindvis af gadekameraer

Det går trægt for politiet med at få overblik over, hvor hundredtusindvis af overvågningskameraer hænger.

Da en 22-årig svensk mand onsdag blev varetægtsfængslet for den store eksplosion 6. august ved Skattestyrelsen i København, var det i høj grad på grund af videokameraer, at politiet fandt frem til ham.

Ved hjælp af de små diskrete kameraer på husmure, tankstationer og i standere kunne politiet kortlægge hans og hans formodentlige medgerningsmands vej over Øresundsbroen til Østbanegade og tilbage igen.

Sagen fik på et pressemøde justitsminister Nick Hækkerup (S) til at love, at regeringen "vil komme med forslag til, hvordan vi kan øge politiets mulighed for tv-overvågning."

Hvad justitsministeren ikke fik nævnt er, at det arbejde allerede har stået på i en årrække.

Således har Nationalt Efterforskningscenter (NEC) under Rigspolitiet oprettet registret Polcam, hvor placeringen af et kamera i det offentlige rum plottes ind, når politiet bliver opmærksomme på det.

Den ansvarlige for Polcam er vicepolitiinspektør Henrik Andersen.

Han fortæller, at politiet siden oktober er gået fra at have 5700 registreringer til nu at have over 16.100. En registrering kan godt dække over flere kameraer.

- Om det er mange eller få registreringer er svært at sige, fordi vi jo ikke rigtig ved, hvad potentialet er, siger Henrik Andersen.

Spørgsmål: Hvad betyder Polcam for politiets arbejde?

- Det er et vigtigt redskab, der kan hjælpe os godt i gang, hvis der for eksempel har været et røveri eller en voldssag på gaden.

- Så kan vi sætte hurtigere ind, end hvis vi skal gå op og ned ad en eller anden gade for at se efter kameraer.

I Sikkerhedsbranchen, der er brancheorganisation for de firmaer, der installerer kameraerne, er direktør Kasper Skov-Mikkelsen ikke blæst bagover af politiets tal.

Ifølge ham er der i gennemsnit syv kameraer per registrering, hvilket med politiets tal betyder, at det højst har registreret omkring 100.000 kameraer.

Det skal sammenholdes med, at der i Danmark ifølge Kasper Skov-Mikkelsen er sat mindst halvanden million videokameraer op.

- Så det er da dejligt for politiet, at antallet af registreringer er steget, men hvis det virkelig skal batte, så skal man gøre det til en pligt at registrere sine kameraer, når de bliver sat op.

Spørgsmål: Hvordan skulle det fungere?

- Rigtig mange installatører laver i dag en installationserklæring til kunden, og her står alle de oplysninger, politiet skal bruge.

- Så man kunne sådan set med et enkelt klik uploade den til Polcam, og så var man i hvert fald fremadrettet med, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

