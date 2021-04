Politiet løslader mand i terrorsag fra Holbæk

Siden begyndelsen af februar har mand siddet fængslet for at medvirke til terrorplaner. Nu er han løsladt.

Politiet løslader torsdag en mand, der er sigtet i terrorsag fra Holbæk med tråde til udlandet. Det oplyser mandens forsvarsadvokat Peter Secher.

Manden blev anholdt sammen med 12 andre i begyndelsen af februar og har siden siddet varetægtsfængslet på baggrund af en sigtelse om medvirken til terrorplaner i Danmark eller Tyskland.

- Politiet fik min klient fængslet på et særdeles spinkelt grundlag. Efterforskningen har siden vendt hver en sten i min klients liv, og jeg er lettet over, at det endelig er lykkedes os at overbevise politiet om, at han er uskyldig, siger Peter Secher i en mail til Ritzau.

- Jeg er på den anden side ærgerlig over, at han har været fængslet. Især i en terrorsag, for der er intet, han tager større afstand fra, lyder det fra Peter Secher.

/ritzau/