Politiet måtte løslade butikstyv: Kunne ikke skaffe tolk

I sidste uge trådte ny tolkeordning i kraft. Mandag blev en butikstyv løsladt, da man ikke kunne skaffe tolk.

Kun en uge efter at en ny tolkeordning er trådt i kraft, giver den problemer hos politi og domstole.

Således har politiet måttet løslade en georgisk butikstyv, fordi man ikke kunne skaffe en tolk.

Georgieren blev søndag anholdt i det københavnske indkøbscenter Fields for at have stjålet parfume til en værdi af 560 kroner. Det fører normalt til en administrativ udvisning i to år samt en bøde.

Derfor kontaktede politiet firmaet Easy Translate A/S for at få en georgisk tolk, så manden kunne få at vide, at han blev udvist og skulle betale en bøde.

Mandag i sidste uge overtog firmaet Easy Translate A/S opgaven med at skaffe tolke, efter at Rigspolitiet havde sendt opgaven i udbud.

Men ifølge flere tolke betyder aftalen med Easy Translate, at deres honorarer falder mellem 15 og 25 procent. De boykotter derfor den nye ordning, og det har altså allerede fået konsekvenser.

I sagen om butikstyven meddelte Easy Translate, at de ikke kunne skaffe en georgisk tolk.

Derefter kontaktede politiet flere georgiske tolke fra Rigspolitiets gamle tolkeliste. Fra tolkene lød beskeden, at de boykotter politiet på grund af aftalen med Easy Translate.

Københavns Politis presseafdeling bekræfter over for Ritzau, at man har løsladt en georgisk person, fordi man ikke kunne skaffe en tolk. Man understreger dog, at manden stadig er sigtet.

Samtidig lyder det, at det i længere tid har været en udfordring at få fat i georgiske tolke, da der ikke er så mange af dem.

Men tilsyneladende er det ikke kun georgiske tolke, det kniber med.

I forbindelse med sagen om opløsning af banden Loyal To Familia skulle en pakistansk mand fredag vidne i retten. Han taler dansk, men havde brug for en tolk, der taler urdu, da han skulle vidne.

Manden mødte dog forgæves i retten, da den bestilte tolk aldrig dukkede op.

/ritzau/