Politiet: Man må gerne vente på havnebussen på Islands Brygge

To mænd blev mandag sigtet for at bryde opholdsforbud, da de ventede på havnebus. Men det er okay at vente.

Det er med politiets opholdsforbud forbudt at opholde sig på Islands Brygge i København.

Men det er okay at vente på havnebussen, selv om der er opholdsforbud.

Det slår Københavns Politi tirsdag fast på Twitter.

- Hvis man venter på havnebussen på Islands Brygge, er man undtaget fra opholdsforbuddet.

- Man skal dog placere sig, så man tydeligt står ved selve stoppestedet – og selvfølgelig med afstand til andre ventende passagerer, skriver politiet.

Meldingen kommer, efter at det mandag kom frem, at to mænd var blevet sigtet for at overtræde forbuddet, mens de ventede på havnebussen.

Dermed kunne de se frem til en bøde på 2500 kroner hver.

De to mænd fortalte mandag til DR Nyheder, at politiet kom hen til dem, da havnebussen var ved at lægge til ved rampen.

- Jeg er ret chokeret over den måde at blive antastet på og behandlet på. Det er jo absurd eller grotesk.

- Man skulle tro, at politiet havde bedre ting at tage sig til. Jeg synes egentlig, at det er synd, at de skal bruge deres tid på det, sagde Kenan Seeberg, den ene af de to mænd til DR Nyheder.

I artiklen fortalte politiinspektør Paw Kaltoft, at han ikke ville kommentere den konkrete sag. Han sagde dog, at det ikke er meningen, at man skal have bøder, når man venter på bussen.

Forbuddet på Islands Brygge er i øjeblikket det eneste af sin slags i Danmark. I weekenden var der også forbud mod ophold ved Lakolk Butikscenter på Rømø, men det blev ophævet ved midnat mellem søndag og mandag.

Mens det er ulovligt eksempelvis at sætte sig på en bænk eller at bade ved Islands Brygge, er det fortsat tilladt at gå eller løbe i området.

Opholdsforbuddet gælder foreløbig indtil midnat fredag den 1. maj.

/ritzau/