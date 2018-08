Politiet mangler tip efter stenkast fra motorvejsbro

Tirsdag anmeldte en mandlig bilist, at hans bil blev ramt af en genstand, da han passerede en motorvejsbro.

Fyns Politi beder om offentlighedens hjælp, efter at en bil tirsdag klokken 21.05 blev ramt af en genstand fra en motorvejsbro ved Ravnebjerggyden.

I en pressemeddelelse opfordres borgere til at ringe 114, hvis man har opholdt sig i naturområdet vest for Ravnebjerggyden langs den nordlige del af motorvejen mellem lørdag og tirsdag aften.

Natten til onsdag fortalte vagtchef Anders Furbo Therkelsen, at det var en 38-årig mand, der anmeldte stenkastet. Det var den samme mand, der kørte bilen.

- Anmeldelsen er meget konkret, og det gør, at vi rykker massivt ud til motorvejen. Nu forsøger vi så at klarlægge hændelsesforløbet, sagde han.

Ingen mennesker kom til skade.

Fyns Politi vil også meget gerne tale med folk, der kørte under motorvejsbroen mellem klokken 20 og 22 tirsdag aften. Hvis man erindrer at have kørt over en genstand tæt ved motorvejsbroen, bedes man også ringe til politiet, lyder opfordringen.

Det er to år siden, at en tysk kvinde mistede livet, fordi der fra en anden bro over Fynske Motorvej blev kastet en sten mod den bil, hun kom kørende i.

Politiet har ikke opklaret sagen, som behandles som drab.

/ritzau/