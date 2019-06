Politiet mistænker ni mænd for over 100 butikstyverier

En gruppe mænd er anholdt i aktion mod butikstyve. De er mistænkt for at have opereret i det meste af Jylland.

Ni mænd fra Aarhus Vest er mandag blevet anholdt i en større aktion mod organiseret butikstyveri.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest, der har stået for efterforskningen af sagen.

De anholdte er i alderen 18 til 44 år og er mistænkt for at have begået i alt over 100 butikstyverier i Nordjyllands, Midt- og Vestjyllands, Sydøstjyllands og Østjyllands politikredse.

Særlig Efterforskning Vest har igennem længere tid fulgt de sigtede.

- Og i størstedelen af tilfældene er det faktisk os, der har informeret butiksejerne om, at de formentlig har været udsat for butikstyveri.

- De havde simpelthen ikke selv opdaget det, fordi tyvene er så professionelle i deres fremgangsmåde, siger politiinspektør Brian Voss Olsen fra Særlig Efterforskning Vest i meddelelsen.

Seks af de ni anholdte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus tirsdag klokken 09.30.

/ritzau/