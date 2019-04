Politiet nedlægger nyt demo-forbud mod Paludan i Bagsværd

Omstridt stifter af partiet Stram Kurs får atter forbud mod at demonstrere.

Politiet forbyder Rasmus Paludan at demonstrere tirsdag i Bagsværd. Forbuddet gælder i et døgn, meddeler Københavns Vestegns Politi.

Indgrebet skyldes "nye efterretninger", lyder det i en meddelelse fra politiet ved 15.30-tiden.

Forbuddet er foreløbigt og gælder i et døgn.

Den omstridte partistifter havde planlagt at demonstrere i Bagsværd sidst på dagen tirsdag.

Tidligere på tirsdagen forbød Københavns Politi Rasmus Paludan at demonstrere på Blågårds Plads på Nørrebro og nær en moské på Emblasgade på Østerbro.

Også mandag nedlagde politiet på Vestegnen et forbud mod den racismedømte mand. Et planlagt arrangement i Albertslund blev ikke til noget. Forklaringen fra politiet var, at der var risiko for den offentlige orden. Mange moddemonstranter var mødt op, og at stemningen var særdeles aggressiv.

Ifølge Grundloven har borgerne ret til at forsamle sig og at demonstrere. Som udgangspunkt er det politiets opgave at beskytte folks ret til at forsamle sig, står der i politiloven.

Men i samme lov står også, at politiet kan forlange, at en demonstration flyttes til et andet sted. Betingelsen er, at der er begrundet frygt for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden.

Endvidere kan politiet "forbyde forsamlinger under åben himmel, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred".

Det er den sidstnævnte del af bestemmelsen, som Københavns Vestegns Politi mandag henviste til. Og det gør sig angiveligt også gældende i forhold til tirsdagens indgreb.

I København fandt betjente forleden eksplosiver i en bil parkeret ved Mjølnerparken, hvor Rasmus Paludan havde annonceret en demonstration. Tirsdag har politiet på Blågårds Plads angiveligt fundet en genstand, som muligvis er en håndgranat.

/ritzau/