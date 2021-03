Politiet om peberspray: Slip af med den før det er for sent

De seneste to måneder har man frit kunnet aflevere sin ulovlige peberspray hos politiet. Onsdag er sidste dag.

For to år siden blev det tilladt at opbevare peberspray i tasken eller i skuffen derhjemme til brug ved selvforsvar.

Indtil da havde sprayen været ulovlig i Danmark.

1. februar i år blev det så igen forbudt for langt de fleste at besidde og anvende peberspray, og siden har man frit kunnet aflevere sin peberspray til politiet.

Onsdag er sidste dag med frit lejde - herefter er det som udgangspunkt strafbart at være i besiddelse af en peberspray.

Hos Københavns Politi har man modtaget 90 peberspray fra 1. februar til 29. marts, fortæller ledende politiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard.

- Det er lavere end det antal peberspray, som vi forventede, at der ville være ude blandt borgerne - uden at vi har egentlige opgørelser over dette.

- Men bønnen skal i hvert fald være, at man her på den sidste dag udnytter muligheden for at indlevere sin peberspray, siger han.

Til sammenligning har Midt- og Vestjyllands Politi modtaget mere end 210 peberspray siden 1. februar.

229 ulovlige spray er blevet indleveret til politikredsen - heraf ved politiet med sikkerhed, at der i 213 tilfælde er tale om egentlige peberspray.

Ritzau har lavet en rundringning til landets politikredse.

Enkelte kredse har onsdag formiddag endnu ikke mulighed for at oplyse antallet af indleverede peberspray. Andre er i gang med at finde tallene frem.

Hos Nordjyllands Politi har man modtaget 169 peberspray, mens der frem til mandag var indleveret 69 peberspray til Fyns Politi.

Politiet i Nordsjælland havde til og med fredag modtaget 62 peberspray.

Langt færre peberspray er blevet indleveret til politiet på Bornholm. Her har man frem til onsdag middag modtaget syv.

- Har man en idé om, at man har en peberspray et sted, skal man sørge for at finde den og indlevere den i dag, siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

- Fordi i morgen (torsdag, red.) vil det være behæftet med straf. Så udløser det faktisk en bøde på 3000 kroner, hvis man er i besiddelse af en peberspray i førstegangstilfælde, siger han.

Peberspray skal indleveres til nærmeste politistation, og det gøres anonymt.

Visse udsatte personer må - med en særlig tilladelse fra politiet - dog fortsat gerne være i besiddelse af en peberspray.

Det kan for eksempel være mennesker, der er involveret i æresrelaterede konflikter, og som er i risiko for at blive overfaldet.

