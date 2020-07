Politiet råder Skyland Beach Camp til at lukke

Festbegivenheden Skyland Beach Camp lever ikke op til gældende regler om forsamlingsforbud på 50.

Politiet råder festbegivenheden Skyland Beach Camp i Nordjylland, som lige nu er i gang, til at lukke.

Arrangementet er i strid med forsamlingsforbuddet, mener Nordjyllands Politi. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Skyland Beach Camp er et koncept, der med arrangørernes egne ord blander "ferie, fest og festival".

Arrangørerne troede egentlig, de havde udformet konceptet på en måde, så det kunne afholdes i overensstemmelse med retningslinjer under coronakrisen.

- Nu har campen kørt i nogle dage, og vi har løbende været til stede på campen med vores patruljer. Og vi må konstatere, at én ting er, hvordan konceptet ser ud på papiret – noget andet er, hvordan det udspiller sig i praksis.

- Campen og de særlige tiltag knyttet til den fremstår samlet set som et arrangement i strid med forsamlingsforbuddet, siger Ole Kristensen, politiinspektør hos Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Skyland Beach Camp bliver afholdt på Kattegat Strand ved Øster Hurup i Nordjylland.

Campen åbnede dørene den 28. juni og skulle vare til fredag 3. juli. En ny omgang feriefest var planlagt fra søndag den 5. juli og en uge frem.

Politiet har set situationen an, mens begivenheden har været i gang og har indtil videre ikke haft anledning til at gribe ind.

Men, siger Ole Kristensen i pressemeddelelsen, politiet har altså set sig nødsaget til nu at råde til straks at lukke Skyland Beach Camp for nu.

- Forsamlingsforbuddet er blevet til på en alvorlig baggrund: Det handler i sidste ende om at dæmpe smitterisikoen og at have Covid-19 under kontrol. Derfor skal vi som myndighed også kunne træffe en ny beslutning, når det viser sig nødvendigt, lyder det.

/ritzau/