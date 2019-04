Politiet reagerer alt for langsomt på kvinders nødråb

Behandlingstider for tilholdssager er for lange i flere politikredse. Kvinder kan miste tillid til systemet.

I langt de fleste af landets politikredse er behandlingen af sager om tilhold alt for langsom.

Det fremgår af rapporter for de to halvår i 2018 fra statsadvokaturerne i Viborg og København, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Statsadvokaten i København kalder sagsbehandlingstiderne for administrative sager - tildeling af tilhold - og straffesager for overtrædelse af tilhold "uacceptabelt lange" og "for lange".

I de østdanske kredse var den gennemsnitlige behandlingstid for de administrative sager 151 dage i det første halvår og 163 dage i det andet.

Det er ikke kun øst for Storebælt, at det står skidt til, viser rapporterne fra statsadvokaten i Viborg.

Særligt hos Fyns Politi og Sydøstjyllands Politi er der problemer.

På Fyn har man overholdt 30-dages fristen i 2 ud af 36 sager, men i 15 sager har behandlingstiden været på over 100 dage. Det svarer til 41,6 procent.

Hos Sydøstjyllands Politi har 54,5 procent af sagerne - 12 ud af 22 sager - en behandlingstid på over 100 dage.

Lidt bedre går det i Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi. Begge kredse har i over 50 procent af sagerne truffet afgørelse inden 30 dage.

Lisbeth Jessen, som er direktør i organisationen Danner, der driver et krisecenter for voldsramte kvinder og børn, finder de lange sagsbehandlingstider "særdeles utilfredsstillende".

- Kvinden oplever ikke et system, der tager hendes problemer alvorligt og hjælper hende.

Det kan ifølge Lisbeth Jessen få konsekvenser for kvindernes tillid til myndighederne, særligt fordi de ofte oplever selv at skulle føre beviser for tilholdet.

Rigsadvokaten lancerede i januar en ny tilsynsplan, hvor stalking, herunder overtrædelse af tilhold og sagsbehandlingstider, er udpeget som fokusområde.

