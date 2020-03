Politiet rykker ud til muligt skyderi på Frederiksberg

Københavns Politi har torsdag modtaget anmeldelse om, at der affyret skud på Frederiksberg.

Københavns Politi er torsdag eftermiddag rykket ud til Frederiksberg med adskillige patruljer efter en anmeldelse om et skyderi.

Det oplyser central efterforskningsleder Torben Madsen.

- Vi har modtaget en anmeldelse om et skyderi, men vi har fra politiets side endnu ikke bekræftet, at der faktisk har været et skyderi, siger han.

Af samme grund er det uvist, om personer er blevet ramt af skud.

Skyderiet skal være sket på Eversvej i nærheden af Fasanvej Station.

På Twitter skriver Københavns Politi kort efter klokken 14:

- Vi er massivt til stede ved Eversvej på Frederiksberg efter en anmeldelse om et skyderi. Vi undersøger situationen og kan ikke sige mere i øjeblikket.

På grund af politiets arbejde i området er metrodriften indstillet mellem Frederiksberg Station og Vanløse Station, oplyser Metroselskabet på Twitter.

/ritzau/