Politiet rykker ud til to skudepisoder ved København

Først på aftenen blev en 20-årig mand ramt af skud i Albertslund. Senere er der blevet skudt i Rødovre.

Københavns Vestegns Politi er torsdag aften rykket ud til to skudepisoder.

Først på aftenen blev en 20-årig mand ramt af skud i Albertslund, og senere på aften har der været skyderi i Rødovre.

Kort før klokken 18 blev der affyret skud ved Storkens Kvarter i Albertslund. Her blev en 20-årig mand ramt, men politiet vil ikke fortælle, hvor slemt han er kommet til skade.

Man oplyser dog, at hans pårørende er blevet underrettet.

Senere på aftenen eller først på natten er der også affyret skud i Rødovre. Denne episode vil Københavns Vestegns Politi intet sige om kort efter klokken 01.00.

De sidste to måneder har Københavns Vestegns Politi måttet rykke ud til en stribe skudepisoder.

På fire dage - fra 2. april til 6. april - blev der i alt skudt seks gange i Albertslund. Ved en af skudepisoderne blev en tilfældig fodgænger ramt i benet.

Politiet mener, at skyderierne skete som led i lokale kriminelles opgør om hashmarkedet.

Om aftenen den 22. maj blev der affyret mellem seks og otte skud, da det kom til en skudveksling mellem to eller flere biler på Vejlebrovej i Ishøj.

Nogle timer senere blev der affyret otte skud mod en lejlighed på Bymuren i Hvidovre.

Selv om begge skyderier efter politiets opfattelse har at gøre med konflikter mellem lokale kriminelle, så mener man ikke, at de to episoder hænger sammen.

Lørdag den 2. juni uge steg en mørkklædt mand ud af en Audi A6 i Rødovre og affyrede 11 skud mod en gruppe mennesker ved Maglekær i Rødovre.

Bilen blev senere fundet udbrændt tæt på Husum S-togstation.

/ritzau/