Politiet ser risiko for flere opgør efter drab i Fredericia

Visitationszoner skal gøre det nemmere for politiet at finde våben.

Politiet frygter flere voldelige opgør i Fredericia efter mandagens drab på en 24-årig mand. Med den begrundelse oprettes nu visitationszoner, oplyser Sydøstjyllands Politi tirsdag.

Skuddet mod den 24-årige blev affyret i Korskærparken mandag eftermiddag. Han blev ramt i brystet og døde kort efter på hospitalet.

Offeret var "en del af en gruppe af unge mænd med anden etnisk oprindelse, der er bosiddende i Korskærparken. Denne hændelse i Korskærparken og igangværende konflikter betyder, at politiet vurderer, at der er risiko for yderligere alvorlige voldelige opgør i områderne", skriver politiet i en pressemeddelelse.

Meningen med at oprette visitationszoner er, at politiet får bedre mulighed for at fratage personer våben.

I zonen er der ikke som normalt krav om, at der skal være en begrundet mistanke, før betjente kan visitere en person.

