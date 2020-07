Politiet sigter færre for spritbilisme i sommermånederne

Sommerens kontrolindsats har foreløbigt færre sigtelser for spirituskørsel sammenlignet med de seneste to år.

Politiet holder fra 15. juni til 28. juli et vågent øje på spirituskørsel i sommerlandet med en øget kontrolindsats.

Og indtil videre er antallet af sigtelser for spritkørsel lavere end sidste år og året inden.

Det viser den foreløbige opgørelse af politiets spirituskontrol.

Foreløbig er 360 personer sigtet for at køre bil under påvirkning af spiritus. Derudover er der registreret 98 uheld, hvor føreren var påvirket af alkohol.

Ifølge Christian Bertelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, er det dog for tidligt at sige noget om, hvorfor antallet af sigtelser er lavere end i de forrige år.

Sidste år sigtede politiet 1272 personer for spirituskørsel i juni og juli.

