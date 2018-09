Politiet sigter fem for brud på LTF-forbud

På dagen hvor et foreløbigt forbud mod banden LTF blev nedlagt, blev fem personer sigtet.

Fem personer blev tirsdag sigtet for at have brudt det foreløbige forbud mod banden Loyal To Familia (LTF).

Det oplyser advokat Michael Juul Eriksen, der repræsenterer LTF, til Radio24syv.

Mændene blev sigtet i Falstergade i Fredericia.

- Som jeg har fået det fortalt, så har man bare stået nogle stykker sammen, og så har politiet bare sigtet dem, der har stået sammen, siger han.

Forbuddet, der er landsdækkende, trådte i kraft tirsdag. Det er Rigsadvokaten, der har givet Københavns Politi bemyndigelse til at føre forbuddet ud i livet.

Helt konkret betyder forbuddet, at det ikke længere er tilladt at bære eller anvende LTF's kendetegn i det offentlige rum eller på anden måde at videreføre gruppens forehavende.

Man vil derfor kunne blive anholdt og sigtet for at bære synlige LTF-kendetegn på eksempelvis trøjer, kasketter eller lignende.

Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi bekræfter hændelsen over for Fredericia Dagblad.

- Vi har sigtet fem personer for i alt syv sigtelser inden for forbuddet, siger han til avisen.

Han vil ikke komme nærmere ind på, hvad sigtelserne går ud på.

/ritzau/