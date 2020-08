Politiet sigter mand for drab på kvinde i Kolding

Natten til mandag er en kvinde fundet død i Kolding. Politiet har anholdt en mand, der er mistænkt for drab.

En 31-årig kvinde er natten til mandag fundet død tæt på sin bopæl i en lejlighed i Kolding. Dødsfaldet efterforskes som et drab, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- De foreløbige undersøgelser på stedet viser, at den 31-årige ikke er død af naturlige årsager, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard i pressemeddelelsen.

En 31-årig mand er anholdt i sagen. Han bliver senere mandag ved et grundlovsforhør i Retten i Kolding sigtet for manddrab.

Dog vil manden ikke selv være til stede, da han ifølge politiet ikke er i stand til at møde i retten.

Politiet oplyser, at manden og kvinden har en forbindelse til hinanden.

Politiet har mandag morgen og formiddag været til stede ved en adresse på Knud Hansens Vej. Først mandag eftermiddag ville politiet melde ud, hvad det drejede sig om.

Ifølge Ritzaus oplysninger drejede det sig om, at politiet skulle foretage underretning af kvindens pårørende, før noget kunne meldes ud til offentligheden.

Foreløbig tyder det på, at det vil være sparsomt med oplysninger, som bliver frigivet. Anklagemyndigheden vil nemlig forlange, at eftermiddagens grundlovsforhør holdes for lukkede døre.

Det betyder, at de oplysninger, som politiet har tilvejebragt om sagen, og som fremlægges i retten, indtil videre holdes skjult for offentligheden. Det sker af hensyn til politiets videre efterforskning.

Liget af den 31-årige skal nu obduceres. Det sker blandt andet med henblik på at fastslå den nøjagtige årsag til hendes død.

- Det er ikke muligt at oplyse, hvornår resultatet af obduktionen foreligger, og det kan heller ikke på nuværende tidspunkt oplyses, om konklusionen vil kunne deles med offentligheden på dette stadie af sagen, siger Jesper Bøjgaard.

