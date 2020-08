To personer blev overfaldet i Mørke på Djursland. Overfaldet var racistisk motiveret, mener politiet.

En 34-årig mand sigtes for at have begået et "groft racistisk motiveret overfald" på to mænd i Mørke på Djursland.

Han fremstilles torsdag i grundlovsforhør i Retten i Randers.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Overfaldet blev begået den 21. juli sammen med en medgerningsmand.

Grundlovsforhøret begynder klokken 10.30.

