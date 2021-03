Politiet sigter skønhedsklinik i Roskilde for 12. gang

Kunde fik ordnet negle i kendt klinik, og så går politiet til retten med et bødekrav om et sekscifret beløb.

Dusinet er fuldt. For 12. gang har politifolk noteret en forretning i Roskilde for at holde åbent, selv om åbningen er imod det gældende forbud.

Det drejer sig om skønhedsklinikken ved navn Cliuniq på Ringstedgade, som tirsdag atter er kommet med i den officielle døgnrapport fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Dermed er der i alt skrevet bøder på et godt stykke 100.000 kroner, fordi forretningen har holdt åbent.

I februar arrangerede indehaveren, Osman Al Chami, en noget billigere protest mod restriktionerne - nemlig en demonstration.

Cirka 70 mennesker troppede op til manifestationen, har det regionale medie sn.dk tidligere kunnet berette.

I nogle af sagerne har såvel indehaveren som hans ansatte fået bødeforelæg. Prisen er 10.000 kroner ved hvert besøg af ordensmagten.

Det seneste tilfælde udspillede sig mandag kort før middag. En kunde fik ordnet negle, og så gik politiet ind, fremgår det af politiets døgnrapport.

Samtlige episoder samles i én bunke, som sendes til retten med påstand om bøde "på et efterhånden ikke ubetydeligt sekscifret beløb", hedder det.

Flere steder i landet har restriktionerne ført til bødesager. I Silkeborg fik tøjbutikken Laura Thomsen Luxury stor opmærksomhed, da man i januar tilbød at bytte julegaver.

Denne sag var i sidste uge for Retten i Viborg. Men sagen er udsat, fordi Erhvervsstyrelsen skal komme med en udtalelse, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

/ritzau/