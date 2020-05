Politiet sigter ti efter forsamling på p-plads i Aabenraa

På en parkeringsplads i Aabenraa traf politiet fjorten mennesker, der var samlet. Fire forlod straks stedet.

Ti mennesker er sigtet for at have overtrådt forsamlingsforbuddet i Aabenraa.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter søndag morgen.

I alt var 14 mennesker sent lørdag forsamlet på en parkeringsplads på Kystvejen ud til Aabenraa Fjord.

Fire af dem forlod stedet straks, da politiet ankom klokken 23.42, skriver Sydjyllands Politi.

Tidligere i maj sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at forsamlingsforbuddet på over ti personer som udgangspunkt gælder i den næste måneds tid.

/ritzau/