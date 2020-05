Politiet om forsvundne Eddie: Han blev skudt og brændt

To mænd og en kvinde er pågrebet i sagen om Eddie Karl-Johan Christensens forsvinden. Alle sigtes for drab.

Politiet har holdt kortene tæt ind til kroppen i sagen om den 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen, der har været efterlyst den seneste uge.

En kvinde og en mand - et ægtepar i 40'erne - har siden fredag været varetægtsfængslet i sagen. De blev fængslet ved et grundlovsforhør i Retten i Hjørring, men offentligheden kunne ikke få at vide, hvad de var sigtet for.

Tirsdag middag har Nordjyllands Politi imidlertid løftet sløret for, hvilken mistanke der rettes mod parret.

De er begge sigtet for drab, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det samme er en tredje person - en 52-årig mand fra Sverige - der blev anholdt mandag aften, og som fremstilles i grundlovsforhør tirsdag.

Ifølge politiet blev Eddie Karl-Johan Christensen dræbt på en ejendom ved Frederikshavn lørdag den 9. maj om aftenen.

Efter en lang række undersøgelser kan politiet fastslå, at han blev skudt, hvorefter hans lig blev brændt og forsøgt skaffet af vejen.

- Der er tale om en sag med nogle voldsomme omstændigheder, siger efterforskningsleder og vicepolitiinspektør Frank Olsen i meddelelsen.

- Vores massive efterforskning i sagen gør, at vi har et grundlag for at sigte alle de tre anholdte for at have begået drabet på den 39-årige mand.

Når den 52-årige mand fra Sverige fremstilles i grundlovsforhør tirsdag eftermiddag, vil anklagemyndigheden bede om, at dørene lukkes.

Dermed vil fremmødte journalister få lov at høre sigtelsen, når den bliver læst op, hvorefter de sendes ud af retslokalet.

Fredagens retsmøde i sagen blev holdt for dobbeltlukkede døre. Derfor kunne tilhørere og journalister end ikke få sigtelsen oplyst.

Hvad der er gået forud for det formodede drab, og hvilken relation der har været mellem de anholdte personer og Eddie Karl-Johan Christensen, er indtil videre ikke kendt for offentligheden.

/ritzau/