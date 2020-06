Politiet slår til mod syv mænd - sigtes for vidnetrusler

I en koordineret aktion blev syv mænd i Aalborg-området anholdt onsdag. De sigtes for trusler mod et vidne.

Syv unge mænd blev onsdag anholdt i en større politiaktion i Aalborg.

De sigtes alle for vidnetrusler.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelserne skete på baggrund af længere tids intensivt efterforskningsarbejde, der kan føres tilbage til en sag om grov vold tidligere på året. I forbindelse med sagen blev et vidne truet.

De syv anholdte er i alderen 18 til 33 år og menes alle at sympatisere med den formodede gerningsmand til det voldelige overfald.

- Vidnetrusler ser vi med stor alvor på, siger leder af efterforskningen, politikommissær Martin Rolighed fra Nordjyllands Politi, i meddelelsen.

- Man skal som vidne kunne afgive sin forklaring uden at frygte at blive udsat for repressalier – det er et af fundamenterne, vores retssamfund er bygget på.

Af hensyn til den videre efterforskning vil Nordjyllands Politi ikke oplyse, hvilken voldsepisode sagen handler om.

De anholdte fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Aalborg torsdag formiddag. Anklagemyndigheden vil anmode om, at retsmødet holdes bag lukkede døre.

/ritzau/