Politiet søger to mænd for hashhandel der kobles til drab

To mænd eftersøges i forbindelse med stor hashhandel, som relateres til drabet på 25-årig rapper i Aarhus.

Politiet beder nu om offentlighedens hjælp til at finde to mænd i forbindelse med en større hashhandel i Aarhus.

Handlen kobler politiet til drabet på en 25-årig mand, der blev skudt i juli.

Tirsdag har politiet udsendt en efterlysning med navn og foto af de to mænd, som søges i forbindelse med hashsagen.

De efterlyste er 45-årige Mike Birkholm Bruus og 25-årige Omar Mohamad Metashar.

- Vi har et stykke tid ledt efter de to mænd, men da vi ikke har kunnet finde frem til dem, beder vi nu offentligheden om hjælp til at lokalisere dem.

- Vi mistænker dem for at have spillet en aktiv del i episoden og skal nu have klarlagt deres roller, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup i en pressemeddelelse fra politiet.

Har man oplysninger, om hvor de to efterlyste befinder sig, kan politiet kontaktes på telefon 114.

Drabet på den 25-årige Abukar Hassan Ali, der som rapper var kendt under navnet Shmur, skete ved travbanen i Aarhus 22. juli først på aftenen. Han blev ramt af to skud.

Politiet er overbevist om, at drabet kan forbindes til den større hashhandel. 36 kilo til en værdi af 1,6 millioner kroner skulle overdrages.

To mænd i 40'erne sidder allerede varetægtsfængslet for at have medvirket i hashhandlen. De er ikke sigtet for drabet. De nægter sig skyldige i sigtelsen om narkohandel.

Desuden sidder en 40-årig københavnsk mand varetægtsfængslet for drabet på den 25-årige.

Den 40-årige sigtes for at have begået drabet i forening med andre. Han sigtes desuden for at deltage i handlen. Ifølge politiets sigtelse skulle han befinde sig på købersiden. Han nægter sig skyldig.

