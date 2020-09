Politiet søger vidner til masseslagsmål i Aarhus

Efter et voldeligt opgør i det vestlige Aarhus blev en 23-årig mand torsdag aften behandlet for knivstik.

Politiet efterlyser vidner til et masseslagsmål på en parkeringsplads på Rydevænget i det vestlige Aarhus torsdag aften.

Her tørnede 10-12 personer sammen kort før klokken 21.

En 23-årig mand blev tilsyneladende stukket med en kniv under slagsmålet.

Det fortæller Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi. Anmeldelsen blev modtaget klokken 20.50.

- Da vi ankommer, er slagsmålet overstået. De, der er på stedet, ønsker ikke at fortælle, hvad der er sket.

- Kort tid efter får vi informationer om, at en 23-årig mand bliver behandlet for knivstik på skadestuen. Vi formoder, at han har pådraget sig skaderne i forbindelse med slåskampen, siger Jakob Christiansen.

Offeret har dog ikke selv ønsket at fortælle politiet, hvad der er foregået forud for hans ankomst til sygehuset. Den 23-årige er fra Aarhus.

Baggrunden for masseslagsmålet kendes endnu ikke. Det er dermed uvist, om det er relateret til bandemiljøet.

- Vi ved ikke, om det er banderelateret. Det er noget af det, som vi undersøger nærmere, lyder det fra Jakob Christiansen.

Ingen personer er anholdt i sagen.

Østjyllands Politi opfordrer eventuelle vidner, der overværede slagsmålet - eller som har andre oplysninger i sagen - til at kontakte politiet.

/ritzau/