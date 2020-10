Politiet stopper fest på Fyn og finder bødeblokken frem

29 personer, deriblandt medlemmer af et band, er sigtet for at overtræde et midlertidigt forsamlingsforbud.

29 deltagere i en fest i Odense er sigtet for at have overtrådt forsamlingsforbuddet, som med virkning fra mandag denne uge blev skærpet til maksimalt ti personer fra tidligere 50 personer.

Det oplyser vagtchef Henrik Strauss fra Fyns Politi.

Politiet fik ved 22-tiden lørdag en anmeldelse om musik til ulempe i det centrale Odense.

- Vi reagerer på henvendelsen og konstaterer, at der i lejede lokaler i Kronprinsensgade bliver holdt en fest med 29 personer inklusive et liveband, siger vagtchefen.

De tilstedeværende forklarede, at der var tale om flere mindre fester.

- De havde gjort tiltag for at dele festen op ved at inddele sig i grupper, der sad ved særskilte borde. Men det ændrer ikke ved, at der var 29 personer i et lokale, som vi mener var en forsamling, og derfor er de blevet sigtet, siger Henrik Strauss.

Musikken blev stoppet, og personerne, der aldersmæssigt udgjorde en "god blanding", forlod stedet.

- Det skete i god ro og orden, oplyser vagtchefen.

Hvor mange gange politiet på Fyn har haft bødeblokken fremme ved tilsvarende overtrædelser, kan vagtchefen ikke oplyse på stående fod.

- Generelt har det været vores oplevelse, at folk virkelig har gjort meget for at efterkomme reglerne om forsamlinger, siger han.

Bøden for at overtræde det midlertidige forsamlingsforbud under coronakrisen er på 2500 kroner i førstegangstilfælde. I gentagelsestilfælde vil der være grundlag for en højere bødestraf.

/ritzau/