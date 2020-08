Politiet stopper "puttefest" med opholdsforbud

For at undgå, at mange tusinde unge samler sig til fest fredag i Dyrehaven, indføres opholdsforbud.

Nordsjællands Politi indfører tidsbegrænset opholdsforbud i Dyrehaven i Klampenborg fredag, hvor den årlige "puttefest" bliver afholdt. Her samles normalt flere tusinde unge.

Opholdsforbuddet vil gælde fredag den 14. august fra klokken 14 til 24. Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- Jeg er sikker på, at også de unge mennesker ved, at det for tiden er uklogt at forsamle sig i større grupper på kryds og tværs.

- Og derfor havde mange af dem sikkert ikke tænkt sig at møde op i Dyrehaven på fredag, opholdsforbud eller ej, skriver politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow.

Det har de seneste år været en tradition for unge, der starter på gymnasiet i hovedstadsområdet, at samle sig i Ulvedalene i Dyrehaven. Sidste år vurderer politiet, at 7000-8000 var samlet.

Derfor er det, håbet om ansvarlighed til trods, altså indført et opholdsforbud.

Opholdsforbuddet betyder, at man ikke må opholde sig i området. Man må dog gerne gå igennem området som del af transport. At overtræde forbuddet kan koste en bøde på 2500 kroner.

- Vi forventer egentlig, at de unges sunde fornuft helt af sig selv medfører, at de ikke dukker op til fest i det fri i Dyrehaven. Vi vil dog på dagen alligevel være til stede ved indgangene til Dyrehaven for at vejlede besøgende i alle aldre om, at der er opholdsforbud.

- Skulle nogen trods dette vælge at trodse opholdsforbuddet, er vi også til stede inde i selve Dyrehaven, og vi har naturligvis bødeblokken med, skriver Jens-Christian Bülow.

Forlystelsesparken Dyrehavsbakken er ikke omfattet af opholdsforbuddet.

/ritzau/