Politiet strammer skruen mod fodboldfester i Aarhus

AGF skal onsdag spille mod OB om deltagelse i Europa League, og politiet forsøger at hindre ny stor gadefest.

Efter den store fodboldfest med mindst 1000 deltagere på Rådhuspladsen i Aarhus forleden har politiet besluttet at stramme op.

Nu udnævnes netop Rådhuspladsen som et såkaldt hotspot på grund af AGF's kamp mod OB onsdag aften om deltagelse i Europa League.

Det indebærer, at politiet kan lukke området helt, hvis ikke forsamlingsforbuddet overholdes.

Tiltaget fremgår af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi onsdag morgen.

Søndag aften var en stor menneskemængde samlet på Rådhuspladsen for at fejre fodboldklubbens bronzemedaljer i 3F Superligaen, men selv om forsamlingsforbuddet blev overtrådt, valgte politiet dengang ikke at gribe ind med magt.

Den manglende reaktion blev af politiinspektør Martin Løye blandt andet forklaret med, at festen var opstået spontant.

Ifølge de regler, der skal hindre spredning af smitte, må folk højst samles i grupper på 100 personer.

- Det var vores vurdering, at det ville blive en uforholdsmæssig brug af magt, hvis vi begyndte at dele folk op i grupper på 100 personer, forklarede politiinspektøren om den manglende indgriben.

