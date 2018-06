Politiet tav i sag om voldtægt i shoppingcenter

16-årig mand tiltalt for voldtægt af 14-årig pige i sag, som blev holdt uden for offentlighedens søgelys.

En 14-årig pige blev angiveligt seksuelt forulempet på et toilet i et shoppingcenter i Esbjerg en lørdag aften i marts.

Nu er en 16-årig afghansk mand anklaget for voldtægt, anden kønslig omgang end samleje og voldtægtsforsøg.

Sagen indledes fredag ved Retten i Esbjerg.

Ifølge anklageskriftet blev pigen tvunget ind i en toiletbås af den tiltalte. Det skete ved brug af vold eller trusler om vold.

Her blev hun ifølge anklagen udsat for fuldbyrdet voldtægt og tvunget til at udføre oralsex.

Det var en centervagt, der slog alarm til politiet. Herefter gik politiet i gang med at lede efter gerningsmanden.

Eller rettere gerningsmændene. For en anden 14-årig pige havde også anmeldt, at hun var blevet udsat for voldtægt.

Det lykkedes politiet at anholde to formodede gerningsmænd.

Det er dog kun den ene mand, der er rejst tiltale imod. I den anden sag har Anklagemyndigheden opgivet at rejse tiltale mod en 20-årig afghansk mand, da man ikke skønner at have tilstrækkelige beviser mod ham.

Ret usædvanligt kom sagen først til offentlighedens kendskab, da de to formodede gerningsmænd var blevet anholdt og varetægtsfængslet.

JydskeVestkysten blev tippet via andre kanaler og fik på den baggrund nys om sagen.

Men der var en grund til, at politiet holdt lav profil, forklarer stabschef Lene Roesen, Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi vurderede, at der i denne sag var et særligt hensyn at tage til de to forurettede, der som bekendt kun er 14 år og netop havde været udsat for en stærkt traumatiserende oplevelse, siger hun i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Der var endvidere ikke behov for, at efterlyse de formodede gerningsmænd, da vi vidste, hvem de var. Derfor gik vi ikke ud i offentligheden med oplysninger om sagen, siger hun.

Anklager Britt Ankersø oplyser, at hun vil kræve den tiltalte idømt fængsel i tre år, ligesom han står til udvisning af landet.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan den tiltalte stiller sig til anklagen.

Der ventes dom i sagen i næste uge.

/ritzau/