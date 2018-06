Politiet uddeler bøder til over 80 købere ved Christiania

Som led i politiets strategi ved Christiania blev 82 personer tirsdag sigtet for besiddelse af hash.

Politiet sigtede tirsdag 82 personer, der opholdt sig omkring Christiania, for besiddelse af hash.

Det oplyser Københavns Politi.

- Tirsdag lavede vi aktioner mod dem, der understøtter den organiserede hashhandel.

Indsatsen mod køberne fortsætter, og vi vil også være massivt til stede i dag, i morgen og fremadrettet, siger vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen.

Foruden de 82 personer blev tre anholdt.

- Da vi ryddede Pusher Street tirsdag morgen, fangede vi en løber, som blev anholdt med sine hashprodukter. Om eftermiddagen ransagede vi så Tinghuset, og der anholdt vi en person, der blev sigtet for besiddelse.

Den tredje var eftersøgt til afsoning og blev derfor anholdt.

Ved ransagningen blev der beslaglagt hash, skunk, hashprodukter og et større kontantbeløb, oplyser politiet.

Pusher Street blev ligeledes ryddet onsdag morgen.

- Der var ganske, ganske få boder. Der var nærmest ikke nogen, men vi sikrede selvfølgelig de få, der var, lyder det fra Lars Ole-Karlsen.

Hver morgen i lidt over en uges tid har politiet fjernet boder og andet udstyr, som pusherne betjener sig af.

Den nye strategi er en reaktion på, at Christiania selv besluttede at lukke handelsområdet ned med et hegn.

/ritzau/