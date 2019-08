Politiet udvider undersøgelse i omfattende teledata-sag

Der kan også være fejl i sager før 2012, oplyser justitsminister i brev med nye oplysninger i teledata-sag.

Der er risiko for, at endnu flere sager kan være omfattet af den store sag om politiets brug af teleoplysninger, der muligvis har været mangelfulde og fejlagtige.

Det skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i et brev til Folketingets Retsudvalg.

Af brevet fremgår det, at "det er Rigspolitiets vurdering, at det er nødvendigt at undersøge, om der vil være behov for at fremfinde sager fra før 2012".

- Det skyldes ifølge Rigspolitiet, at der er fundet uoverensstemmelser mellem rådata og konverterede data, skriver justitsministeren i brevet.

Tidligere på sommeren kom det frem, at en fejl i et it-program til håndtering af teleoplysninger hos politiet ikke bare kan have været medvirkende til, at uskyldige er blevet dømt. Fejlen kan også have forhindret opklaring af sager.

Rigspolitiet har meldt ud, at det arbejder ud fra en hypotese om, at systemfejlen kunne være opstået i 2013.

Tidligere hed det, at omkring 10.700 sager fra 2012 og frem til 8. marts 2019, hvor der er indhentet historiske teleoplysninger, skal undersøges.

Det fremgår ikke af brevet, hvor mange sager der nu skal undersøges, men der er risiko for, at tidsperioden bliver ændret.

- Der er således tale om en anden vurdering af den tidsmæssige afgrænsning end den, som Rigspolitiet anlagde i forbindelse med mit brev af 2. juli 2019, skriver Hækkerup.

Rigsadvokaten meddelte 13. juni i en skrivelse til Advokatrådet og Domstolsstyrelsen, at man havde opdaget en fejl i it-systemerne.

Fejlen er opstået i det program, som har konverteret teleselskabers såkaldte rådata til oplysninger, som er blevet brugt i visse retssager.

I denne sammenhæng er rådata en betegnelse for store mængder information fra telefoner, som politiet får fra teleselskaber.

Justitsministeren har nedsat en uafhængig kontrol- og styregruppe, der skal kontrollere og styre myndighedernes gennemgang af sagerne.

