Politiet udvider visitationszone efter skuddrab i Husum

En eksisterende visitationszone udvides og en ny oprettes i hovedstadsområdet på grund af voldelig konflikt.

I kølvandet på et skyderi onsdag eftermiddag i Husum udvider Københavns Politi en eksisterende visitationszone i bydelen.

Desuden oprettes en ny visitationszone på Amager.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Dermed er der i øjeblikket fire visitationszoner i hovedstadsområdet: i Husum samt på Amager, Frederiksberg og Nørrebro.

Zonerne i Husum, på Frederiksberg og Nørrebro blev etableret den 4. april.

Inden for visitationszonerne har politiet en særlig beføjelse til at tjekke borgere for besiddelse af eksempelvis ulovlige stoffer og våben.

Visitationszonerne gælder frem til 17. april klokken 18.

De dækker følgende områder:

Husum: Den oprindelig zone lå inden for Åkandevej – Kildebrøndevej – Husumvej – Veksøvej – Stenløsevej – Islevhusvej – Marbjergvej – Mørkhøjvej – Vestvolden til Åkandevej.

Den udvides nu til at ligge i området inden for Vestvolden - Frederikssundsvej - Kagså – banelegemet - Islevhusvej – Stenløsevej – Veksøvej – Husumvej – Kildebrøndevej – Åkandevej til Vestvolden.

Frederiksberg: Zonen ligger i området inden for metrolinjen (fra Nordre Fasanvej) – Dalgas Boulevard – Peter Bangsvej – Nordre Fasanvej.

Nørrebro: Visitationszonen er omkranset af Jagtvej – Fensmarkgade – Guldbergsgade – Fælledvej – Sankt Hans Gade – Sortedam Dossering – Peblinge Dossering – Baggesensgade – Wesselsgade – Korsgade – Thorupsgade – Ewaldsgade – Åboulevarden – Ågade til Jagtvej.

Amager: Amagerbrogade – Øresundsvej – Amager Strandvej – Prags Boulevard – Uplandsgade – Vermlandsgade – Amagerbrogade.

Københavns Politi oplyser, at visitationszonerne er oprettet på grund af en igangværende konflikt mellem to grupperinger.

