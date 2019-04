Politiet undersøger dødsulykke ved gyngestativ

En borger havde før ulykke henvendt sig om, at gyngestativ sad løst, oplyser boligselskabet Baldersbo.

Københavns Vestegns Politi efterforsker fortsat en gyngeulykke i Ballerup, hvor en 31-årig kvinde mistede livet lørdag.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiets efterforskning indebærer blandt andet at indhente tekniske oplysninger i sagen.

- Vi efterforsker aktuelt ulykken, årsagen til den, og om der eventuelt kan være sket et strafbart forhold.

- Så lige nu er det for tidligt at sige mere om årsagen til denne tragiske ulykke, før vores undersøgelser er længere fremme, siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben.

Københavns Vestegns Politi håber at kunne sige mere, når de foreløbige tekniske undersøgelser foreligger, hvilket formentlig sker senere mandag.

Anmeldelsen om ulykken tikkede ind lørdag klokken 19.26 hos Københavns Vestegns Politi. Den 31-årige kvinde blev konstateret død på stedet af politifolk og senere en læge.

Kvinde døde, da et gyngestativ væltede ned over hende på Baltorpvej i Ballerup.

Boligselskabet Baldersbos lokale afdelingskontor havde kort før ulykken modtaget en henvendelse fra en borger, der var bekymret for gyngestativet. Det oplyser direktør ved Baldersbo Søren B. Christiansen.

Henvendelsen lød på, at stativet bevægede sig meget. Ifølge direktøren ved Baldersbo tog boligselskabet fat i producenten af gyngestativet, Ludus.

- Producenten sagde, at der ingen risiko var. De skulle have været ude i denne uge, men de sagde, at vi skulle tage det roligt, da det er konstrueret til, at det ikke kan væltes, forklarer Søren B. Christiansen, der først hørte om henvendelsen, da ulykken var indtruffet.

Boligselskabet venter nu på politiets redegørelse.

- Om det er konstruktionsfejl, sort uheld eller dårligt håndværk, må tiden vise. Det gælder for os om, at sikkerheden er i orden, siger Søren B. Christiansen.

Gyngerne i området i Ballerup er afspærret, indtil de er blevet inspiceret af et eksternt firma, oplyser boligselskabet.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra producenten Ludus, der ikke ønsker at udtale sig før politiets redegørelse.

/ritzau/