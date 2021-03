Skud affyret mod lejlighed - politiet søger vidner

Skanderborgvej i Viby ved Aarhus er delvist spærret for trafik på grund af politiets undersøgelser.

Tidligt torsdag morgen blev der affyret skud gennem et vindue til en lejlighed på Skanderborgvej i Viby ved Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En 37-årig mand var til stede i lejligheden, men blev ikke ramt af skud.

Politiet modtog en anmeldelse klokken 06.54 fra en borger, der havde hørt skud på Skanderborgvej i nærheden af Viby Idrætspark.

Da politiet ankom til stedet, viste det sig, at der var affyret skud gennem et vindue til en lejlighed.

Ifølge anmelderen løb to udenlandsk udseende mænd væk fra stedet. De satte sig ind i en sort BMW med tildækkede nummerplader og kørte nordpå ad Nordbyvej og mod vest ad Ormslevvej.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra andre vidner, der måtte have set eller hørt noget, der kan være relevant for sagen, kort inden klokken 07.

Som følge af politiets undersøgelser på stedet blev Skanderborgvej, der er en befærdet indfaldsvej, spærret for trafik i retning væk fra Aarhus.

Siden er et spor genåbnet, så bilister har mulighed for at passere stedet.

/ritzau/