Politiet undersøger mulig skudepisode i København

Efter en anmeldelse om skyderi er politiet talstærkt til stede i Valby. Ingen er tilsyneladende ramt.

Københavns Politi er talstærkt til stede i Valby for at undersøge en mulig skudepisode.

Det mulige skyderi skal have fundet sted ved Valbygårdsvej 58.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Det fremgår ikke, om politiet har fået en enkelt eller flere anmeldelser. Politiet oplyser heller ikke noget om, hvor mange skud der ifølge anmeldelsen skulle være affyret.

- Vi har ikke kendskab til, at nogen skulle være ramt, men er i færd med undersøgelser og afhøring af vidner, skriver politiet ved 18-tiden på Twitter og tilføjer, at man ikke har yderligere oplysninger "for nuværende".

/ritzau/