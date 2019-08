Politiet undersøger voldtægt i Sønderjylland

Gerningsmanden bag voldtægt i Tønder er på fri fod, oplyser politiet.

En 26-årig kvinde blev natten til fredag udsat for en voldtægt i Tønder.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Gerningsmanden er på fri fod, oplyser vagtchefen.

Derudover har vagtchefen ikke yderligere oplysninger, men henviser i stedet til kommunikationsafdelingen, der dog heller ikke kan bidrage med nyt.

Det er dermed uvist, hvor i Tønder voldtægten skete, eller om politiet har spor at gå efter.

Vist er det dog, at politiet fik anmeldelsen klokken 05.50 om, at voldtægten skulle være sket i forbindelse med, at kvinden havde været til stede i Tønders natteliv.

/ritzau/