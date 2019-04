Politiet: Uro på Nørrebro er ikke overstået

I alt tre personer er anholdt efter uroligheder på Nørrebro. Flere ventes i de kommende dage, siger politiet.

Hele dagen igennem har Nørrebro på København været præget af voldsomme uroligheder, og det ventes at fortsætte søndag aften og nat.

Det fortæller chefpolitiinspektør Jørgen Skov fra Københavns Politi.

- Situationen er lige nu, at det ikke er overstået, siger han.

Urolighederne brød ud, efter at den kontroversielle partistifter Rasmus Paludan afholdt demonstration på Blågårds Plads.

Paludan er stifter af det yderst islamkritiske parti Stram Kurs. Han skulle have afholdt sin demonstration i Mjølnerparken, men den blev i sidste øjeblik af uvisse årsager flyttet til Blågårds Plads.

Ved urolighederne brugte politiet tåregas, der var ild i containere på gaden, og der blev kastet med brosten mod ordensmagten.

I alt tre personer er blevet anholdt, men Jørgen Skov forventer, at det tal kommer til at stige.

- I dagene, der kommer, vil vi efterforske angrebene og drage gerningsmændene til ansvar, siger han.

Den ene person er sigtet for at have angrebet Rasmus Paludan, en anden for at have angrebet politiet, mens den tredje er blevet anholdt for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

/ritzau/