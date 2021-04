Politiet var tilfreds - kinesisk besøg gik under radaren

PET advarede om, at forhåndskendskab til besøg kunne give borgere mulighed for at planlægge demonstration.

Et officielt besøg af en højtstående kinesisk politiker i 2016 var på forhånd stort set ukendt for offentligheden, og det var politiet ganske godt tilfreds med.

Det kommer frem under en afhøring af en tidligere operativ analytiker i Københavns Politi torsdag i Tibetkommissionen.

Da Yang Jiechi, medlem af Kinas statsråd og en slags superudenrigsminister, med et følge på 18 personer i april 2016 ankom til Danmark, havde politiets håndtering af tidligere kinesiske besøg netop været et varmt politisk emne.

Et halvt års tid forinden havde daværende justitsminister Søren Pind (V) nedsat Tibetkommissionen.

Det skyldtes en opsigtsvækkende afsløring. Ved et statsbesøg i 2012 af præsident Hu Jintao havde politiet tilsyneladende planlagt at skjule demonstranter, der sympatisører med Tibet. På politiets radio var der givet en kontroversiel ordre: "Tag flaget fra dem, kom!". Og der var også stærke indikationer af, at Folketinget var blevet vildledt af politiet om, hvad der faktisk var foregået.

Men i 2016 var der ingen demonstrationer, for besøget var da også noget nær en hemmelighed for alle andre end myndighederne.

- Jeg undersøgte åbne kilder, primært nyhedssider, og forskellige eventkalendere, fortæller Poul Nielsen, der var operativ analytiker i Københavns Politi.

Kun ét enkelt sted - på kongehusets hjemmeside - var begivenheden omtalt, opdagede han.

- Jo mindre kendt et besøg er, desto færre vil ytre sig eller demonstrere eller kan tænkes at foretage en voldelig handling. Jo færre, der kender til et besøg, desto bedre er det for os, forklarer Poul Nielsen om politiets planlægning.

I en mail skrev han: "Vi ser derfor ingen indikationer på vold eller demonstrationer, men kan ikke 100 % udelukke en Tibet reference, hvis der skulle opstå en særlig interesse for Yang Jiechis tilstedeværelse."

Også en trusselsvurdering fra PET fremlægges torsdag i kommissionen. Heri lægges der vægt på fordelen ved et meget lavt informationsniveau:

"Det vurderes, at offentligt kendskab til besøget kan øge truslen, da det giver mulighed for at foretage planlægning. PET skal i den anledning bemærke, at tidspunktet for annoncering af besøget eller indkaldelse til pressemøde kan have betydning for truslen."

PET skrev også, at Støttekomitéen for Tibet muligvis ville forsøge at arrangere en demonstration, hvis man forinden kendte til besøget.

"I så fald vil medlemmer af Støttekomiteen formentlig efterprøve politiets reaktioner ved brug af tibetanske flag m.v. efter de kinesiske besøg i 2012, 2013 og 2014, som en kommissionsundersøgelse nu undersøger."

Torsdag oplyser støttekomitéens formand, Anders Højmark Andersen, at han formentlig slet ikke vidste besked om besøget dengang. Derfor var der ingen tibetanske flag på gaden og ingen demonstration.

Først aftenen før Yang Jiechis afrejse - 16. april efter klokken 20 - valgte Udenrigsministeriet at informere om begivenheden. Yang Jiechi og udenrigsminister Kristian Jensen (V) havde blandt andet drøftet det strategiske samarbejde mellem de to lande, lød det.

/ritzau/