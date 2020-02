Politiet vil have besætning fra kokainskib fængslet

Ti søfolk blev i første omgang ikke fængslet i stor kokainsag. Onsdag skal de for en dommer igen.

Står det til anklagemyndigheden ved Københavns Politi, så skal ti besætningsmedlemmer fra skibet "Duncan Island" varetægtsfængsles. De ti bliver onsdag stillet for en dommer i København, oplyser Københavns Politi.

Søfolkene blev sammen med 17 andre anholdt i weekenden. Men de ti blev ved den lejlighed ikke varetægtsfængslet. De fik blot opretholdt anholdelsen i tre døgn.

Det kan retten vælge at gøre, hvis der ikke er tilstrækkelig grundlag til at fængsle en sigtet, men dommeren vurderer, at politiet skal have mulighed for at samle flere beviser.

Politiet lå både lørdag på lur nær Spodsbjerg på Langeland, efter at 100 kilo kokain blev fragtet i land, og bordede siden skibet ud for Gedser Odde.

Tre af de sigtede blev anholdt på Langeland. De havde ifølge sigtelsen samlet stoffet op i en lille båd og sejlede det mod Spodsbjerg, efter at den ulovlige last var blevet smidt over bord fra "Duncan Island".

I land blev kokainen pakket i et bagagerum på en Hyundai, og ifølge politiet skulle det køres til forskellige steder i København og Skandinavien.

Men mændene blev anholdt, og det samme blev altså også 24 besætningsmedlemmer. I Københavns Byret blev de tre fra anholdelsen på Langeland og 14 af besætningsmedlemmerne fængslet.

Men ti besætningsmedlemmer slap i første omgang for en varetægtsfængsling. Dog bestemte retten, at de fortsat skulle være frihedsberøvede i tre døgn, så politiet fik mulighed for at styrke sagen mod dem.

De nærmere detaljer i sagen forbliver indtil videre ukendte, da retsmødet af hensyn til politiets efterforskning foregik for lukkede døre.

