Politiets agent solgte billige pistoler til fængslet mand i terrorsag

Prisen på våben ligner en foræring, mener forsvarer for 26-årig. Landsret finder dog stærk mistanke om terror.

Prisen var 6800 kroner for to pistoler og tilbehør. Og den var helt grotesk lav.

Sådan har en 26-årig mand for nylig forklaret i et retsmøde i Østre Landsret. Her forsøgte han at blive løsladt efter at have været varetægtsfængslet i et år og tre måneder i en sag om forsøg på terrorisme.

Sælgeren af de to våben viste sig at være ansat i politiet. Agenten har ifølge forklaringen spillet en stor rolle under det forløb, som førte til anholdelsen af den 26-årige og flere andre i december 2019.

Under forhandlingerne om pistolerne luftede han stærke religiøse følelser. Men det skete kun i et forsøg på at presse prisen ned. Han overdrev sin religiøsitet, fremgår det af landsrettens referat.

Hans forsvarer er advokat Janus Malcolm Pedersen. Og han kritiserer politiagentens opførsel.

- Det er jo næsten en foræringspris, siger han om de 6800 kroner for to våben, lyddæmpere og ammunition.

På det kriminelle marked skal man gange med tre eller mere.

- Man må spørge sig selv, om agentens handling har provokeret min klient til at ville købe de to våben. Og om handlingen har været med til at skabe et forsæt hos min klient, siger Janus Malcolm Pedersen.

Under korrespondancen med politiagenten har den 26-årige sagt, at han havde venner, som han arbejdede sammen med.

Politiets sigtelse om forsøg på terror bygger også på tegn på radikalisering. I hans pas har han for eksempel brændt Jesus-figuren ud. Det forklarer han med, at han på et BBC-program så, at det er forbudt for muslimer at have billeder af profeter, herunder Jesus.

Desuden har politiet bidt mærke i hans bekendtskab med en selvudråbt salafist, som tidligere er blevet dømt for at billige terror.

At han har fulgt med på kanaler på beskedtjenesten Telegram, hvor IS-sympatisører har lagt videoer op, betyder ikke, at han faktisk har set videoerne. Og det handler ikke om sympati med Islamisk Stat, at hans profilbillede på SoundCloud er en løve. Forklaringen er en interesse for naturen, har han sagt til dommerne i Østre Landsret.

Imidlertid mener landsretten, at der ikke bare er en begrundet mistanke om, at den 26-årige og en anden varetægtsfængslet mand i sagen har gjort sig skyldig i forsøg på terror. Mistanken er særligt bestyrket. Derfor forlænges varetægtsfængslingen, fremgår det af kendelsen.

Tiltalen er endnu ikke rejst. Flere andre er også sigtet, og de er på fri fod.

Datoerne til sagen er på plads. Københavns Byret har reserveret en række dage fra juni til oktober.

I øvrigt nåede den 26-årige i februar faktisk at være på fri fod i seks dage, oplyser forsvareren.

Det skyldes, at anklagemyndigheden i første omgang bad om varetægtsfængsling med en begrundelse, der er blevet dumpet af domstolene - nemlig at han på fri fod skulle kunne påvirke efterforskningen.

Nu er frihedsberøvelsen i stedet begrundet med retsfølelsen.

/ritzau/